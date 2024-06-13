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Kamyon sürücüsü O.Y. ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon şoförü O.Y'nin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen yabancı plakalı tır, Tarsus- Adana -Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi mevkisinde O.Y. idaresindeki 33 AHJ 917 plakalı kamyon a arkadan çarptı.

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