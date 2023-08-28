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Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, tatile gittiklerini ve uyuşturucuyu gidecekleri yerde kullanacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Aracın sürücüsü M.T. (21) ve yanındaki U.Ş. (21) gözaltına alındı.

Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yaptı. Dedektör köpeğin tepki verdiği aracın bagajında bulaşık deterjanı ve kahve kaplı 5 pakette 4 kilogram esrar bulundu.

ADANA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

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