TBMM (AA) - Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda görüşülen turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelişen süreçlere ve ihtiyaçlara göre kanunların da yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, kamu yatırımlarının daha faydalı, etkin ve sürdürülebilir olması amacıyla bazı değişiklikler ve yenilikler yaptıklarını, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de vatandaşa yönelik hizmetlerin daha verimli kullanılması adına hazırlandığını belirtti.

Türkiye'nin tarihi bir ülke, vakıfların ise kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 'Kanun teklifinin içinde bu vakıfların geliştirilerek ve vakıflara ait eserlerin de daha iyi korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda da bazı düzenlemeler var.' diye konuştu.

Turizmin Türkiye'nin en önemli ekonomik girdilerinin başında geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, 'Bunun için de yine süreçte yaşanmış ve yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak ve turizmin daha da gelişmesi, daha yaygın ve daha verimli bir sektör haline gelmesi için bazı çalışmalar yapıldı, bunlar kanunlaştırılarak uygulama aşamasına gelindi.' ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, teklifin içeriğine ilişkin şunları söyledi:

'Özellikle 6 Şubat depremlerinde, depremi yoğun yaşayan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde, buradaki seyahat acentelerinin Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine olan aidatlarının 2025 yılı içerisinde ortadan kaldırılması planlanmakta. Oradaki seyahat acentelerinin yaşamış oldukları zorlukları bir nebze olsun hafifletmek amacıyla böyle bir madde var. Yine bunun yanında turizm amaçlı ticari olarak deniz araçlarındaki kullanıcılar veya orada seyahat edenlerle ilgili bir kimlik belirleme zorunluluğu getiriyor. Bu da güvenlik amaçlı bir madde olarak yansıyor.'

Kanun teklifinde alan başkanlıkları ile ilgili bazı yeniliklerin olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, 'Çanakkale Alan Başkanlığı ülkemizin hem gurur duyduğumuz hem de geleceğe taşınması gereken çok önemli bir alan. Buradaki Alan Başkanlığına ait olan sınırlar, oradaki denizde yapılan batıklarla alakalı, bunlar dikkate alınarak veya Alan Başkanlığı içerisinde ihtiyaç olan yerlerle yeniden belirlenmiş oluyor.' dedi.

Karaismailoğlu, kanun teklifiyle Çanakkale Savaşları ile ilgili her türlü silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar, belge ve benzeri malzemelerin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı sayılacağını vurguladı.

Kanun teklifiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının konularını kapsayan önemli çalışmalar yapıldığını belirten Karaismailoğlu, düzenlemeyle söz konusu çalışmaların hem vatandaşa hizmet olarak yansıması hem kültürün yeni nesillere aktarılması hem de turizm girdilerinin artırılması amacını taşıdığını anlattı.

Kanun teklifiyle ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarının dikkate alınarak bazı kanunlarda yeniden düzenleme yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, teklifin kanunlaşmasıyla hem vatandaşa hem de ülkeye fayda olarak yansımasını temenni etti.

'Bir dokunurken bin düşünerek çalışıyoruz'

Karaismailoğlu, düzenlemeye dair eleştirilere de yanıt vererek, vakıfların, kültür varlıklarının çok önemli ve değerli olduğunu, kendilerinin bu varlıkların daha iyi korunarak geleceğe aktarılması için özenle çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Bu çalışmaların, Bakanlığın iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve vakıfları daha iyi korumak için yapılan çalışmalar olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

'Turizm zaten ülkemizin en büyük girdilerinden biri. O yüzden bu çalışmalar, daha iyi işletme yapılabilmesi, daha faydalı işler yapılması, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, yine bu tarihi kültürün korunması için ihtiyaç olan kaynakların geliştirilmesi için yapılıyor. O yüzden bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Sonuçta hepimiz devletimizin, milletimizin daha iyi kaynaklara, iyi bir geleceğe sahip olması için çalışıyoruz. O yüzden hakikaten bir dokunurken bin düşünerek çalışıyoruz.'

Muhabir: Oğuzhan Sarı