AFGANİSTAN AA- Nangarhar'ın Hogyaney ilçesinde ailesiyle yaşayan doğuştan yürüme engelli Hogyanival, her gün dikenli ve dar yollardan büyük güçlükle sürünerek okula gitmeye çalışıyor.

Doktor olma hayaliyle her gün 3 kilometrelik yolda sürünmek zorunda kalan Hogyanival, yardım kuruluşlarından kendisine en azından tekerlekli sandalye verilmesini istiyor.

Eğitim aşkı için çektiği zorlukları anlatan 10 yaşındaki Hogyanival, doktor olmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Hogyanival, henüz birinci sınıfa gittiğini belirterek, "Her gün okula gittiğimde ellerime ve ayaklarıma dikenler giriyor, ellerim ağrıyor, çok yoruluyorum ama geleceğim için bu tür zorluklara boyun eğmeyeceğim ve çabalarıma devam edeceğim." dedi.

Kardeşlerin hiçbir engelinin olmadığını belirten Hogyanival, yardım kuruluşlarına kendisine tekerlekli sandalye temin etmeleri için çağrıda bulundu.

Kendisini her sabah okula annesinin hazırladığını anlatan Hogyanival, "Bazen yağmur yağdığında yol çamurlu oluyor ve çamurda sürünmek çok zor. Ayrıca çocuklar bazen benimle alay ediyor, bu duruma çok üzülüyorum." dedi.

Hogyanival, en azından tekerlekli sandalyesi olduğunda bu zorlukları çekmeyeceğini umduğunu vurguladı.

"Amacına ulaşmak için tüm engelleri aşmaya çalışıyor"

Abdullah'ın çiftçilik yapan 40 yaşındaki amcası Hamidullah Han da yeğeninin yoksul olmasına rağmen hayallerinin peşinden koştuğunu ve amacına ulaşmak için tüm engelleri aşmaya çalıştığını söyledi.

Han, "Abdullah'ın ailesi çok fakir, hatta oturacakları kendilerine ait bir evleri dahi yok. Babası Kabil'de tuğla fabrikasında çalışıyor, ekonomik durumları çok kötü." diyerek, Abdullah'ın eğitiminin yanı sıra ailesine de yardım ettiğini dile getirdi.

Abdullah'ın sınıf öğretmeni Hanifullah Heydari, "Abdullah, engelli olmasına rağmen diğer öğrencilerden daha zeki ve çalışkan." ifadesini kullandı. Heydari, Abdullah'ın hayaline kavuşması için öğretmenleri olarak kendilerinin de çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Hakimabad Ortaokulu Müdürü Liyakat Faridzey de Abdullah'ın verdiği mücadeleyle diğer öğrencilere örnek olduğunu vurguladı. Engelli olmanın hiçbir şeye mani olmayacağına işaret eden Faridzey, "Önemli olan insan mücadelesinden asla vazgeçmemelidir." dedi.