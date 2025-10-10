MOGADIŞU (AA) - Merkezi hükümetin 1991'de çökmesiyle derin bir krize sürüklenen Somali, son yıllarda güvenlik ve istikrar alanında önemli mesafe katetti. Başkent Mogadişu'da artan inşaat faaliyetleri, yeni yollar, binalar ve alışveriş merkezleri değişimin en somut göstergeleri arasında yer alıyor.

Somali, geçmişin yaralarını taşımaya devam etse de sahip olduğu doğal kaynaklar, genç nüfusu ve stratejik konumuyla bölgesel bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Afrika'nın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi olarak balıkçılık, tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyel barındıran ülkenin petrol, doğal gaz, maden ve verimli tarım alanları, kalkınma hedeflerinde ön sırada yer alan kaynaklar arasında bulunuyor.

Ekonomisi 2012'den bu yana toparlanan Somali, son yıllarda ortalama yüzde 4 büyüme kaydetti. Özel sektörün canlanmasıyla hizmet sektörü ön plana çıkarken, hükümet ülkeyi yatırım için cazip bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

Mogadişu'da güvenlik koşullarının iyileşmesiyle nüfusun kente dönüşü hızlandı. Üniversiteler, okullar ve hastaneler yeniden açılırken, Somali geleceğini inşa eden bir ülke olarak bölgesel ölçekte ilgi çekiyor.

Mogadişu'da güvenlik arttı

Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 yılda ülkede 'dramatik bir değişim yaşandığına' işaret etti.

Jama, başkent Mogadişu'daki kalkınmanın ülkenin artan güvenlik ve istikrarının kanıtı olduğunu dile getirdi.

Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein de şehirde güvenliğin ciddi oranda arttığını aktararak, 'Şehir yeniden yapılandırılıyor. Büyük yollar, üniversiteler, okullar ve hastaneler inşa edildi.' diye konuştu.

Adalet Bakanı Hassan Moallim Mohamud ise Somali'nin çatışma döneminden çıkarak anayasa çalışmalarına başladığını, eğitim, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda kamu düzenini güçlendirdiğini vurguladı.

Balıkçılık Bakanı Ahmed Hassan Aden da Somali'nin en uzun kıyı şeridine sahip ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, 'Allah'ın Somali'ye bahşettiği kaynaklar çok. Balık ve deniz ürünleri halkın refahı için büyük fırsat sunuyor.' ifadelerini kullandı.

Somali ekonomisi büyüyor

Somali ekonomisinde son yıllardaki büyüme dikkat çekerken, ülke yabancı yatırımcılara da fırsatlar sunuyor.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Hassan Adam Hosow, Somali ekonomisinin son yıllarda ortalama yüzde 4 büyüdüğünü söyledi.

Hosow, 'Ülkemiz artık yatırıma hazır, Somali harika bir yatırım destinasyonudur.' değerlendirmesinde bulundu.

Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Yatırım Teşvik Ofisi Direktörü Mohamed Dubo ise dünyaya çağrıda bulunarak, 'Somali hakkındaki bilgilerin çoğu doğru değil. Gelin ve bereketli Somali'yi keşfedin.' dedi.





Muhabir: Gökhan Kavak