İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve 'Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak' ana temasıyla düzenlenen foruma, Türkiye ve Afrika'dan üst düzey isimler katıldı.

Forum kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AGL CEO'su Eric Melet, Afrika'daki tüm ticari koridorların yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Afrika'da faaliyet gösteren ve önde gelen demir yolu ve uluslararası lojistik şirketlerinden biri olduklarına dikkati çeken Melet, şirketlerindeki 23 bin çalışanın 15 binden fazlasının bu koridorlarda görev yaptığını dile getirdi.

Ticari koridorların sadece bir altyapı hattı olmadığını vurgulayan Melet, sözlerini söyle sürdürdü:

'Koridorlar; yatırım, insan kaynağı, bilgi birikimi ve dijitalleşmenin bir araya geldiği bir yapı. Bu da yatırım için büyük fırsatlar anlamına geliyor. Örneğin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti pazarına verimli şekilde hizmet verebilmek için Doğu Afrika üzerinden, özellikle Tanzanya güzergahını, Güney Afrika hattını ve ayrıca Batı Afrika üzerinden, örneğin liman işletmesini yürüttüğümüz Lobito koridorunu kullanabilmeniz gerekir. Tüm bu koridorlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti pazarına ulaşmak için hayati öneme sahip. Doğu Afrika, aynı zamanda yatırım açısından oldukça cazip bir bölge. Dolayısıyla tüm koridorlar önemli ve Afrika'da ticaretin verimli hale gelmesi için çok kritik.'

'Önemli olan doğru iş modelini bulmak'

Eric Melet, Afrika'da yatırım yapmak isteyenlerin doğru ve iyi bir iş modeli bulmak zorunda olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Özel sektör için bu hayati önem taşır. Çoğu zaman karlılık düzeyi yeterli olmayan projeler üzerine çok fazla fizibilite çalışması yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle ilk adım, ulaşılmak istenen pazarı ve iş modelini net bir şekilde tanımlamak, ardından finansmanı harekete geçirmektir. Sağlam bir iş modeli kurulduğunda finansman da bulunur.'

AGL'nin her yıl Afrika'daki varlıklarına yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yaptığını söyleyen Melet, finansman kadar önemli bir diğer unsurun da insan kaynağı olduğunun altını çizdi.

Melet, şöyle devam etti:

'Bir işletmenin karlı olması için güçlü bir insan kaynağına ihtiyaç var. Afrika, büyük bir yetenek havuzuna sahip ancak bu insanlara yatırım yaparak onları eğitmek ve yatırımla birlikte büyümelerini sağlamak gerekiyor. Yatırım açısından Batı Afrika, Güney Afrika ve Doğu Afrika koridorları oldukça elverişli. Özellikle demir yolu yatırımlarının bugün olduğundan çok daha fazla mobilize edilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Çünkü demir yolu, koridorun büyümesini hızlandıran kilit bir faktördür. Bunun için en iyi yöntemlerden biri, kamu-özel sektör ortaklıklarıdır. Devlet altyapıya yatırım yaparken, özel sektör, vagonlar, bakım ve insan kaynağına yatırım yapabilir. Biz de halihazırda iki demir yolu hattında bu modeli uyguluyoruz.'

'Afrika'nın Türkiye'ye bir ortak ve yatırımcı olarak ihtiyacı var'

AGL CEO'su Melet, Afrika'nın yıllık yatırım ihtiyacı ile aldığı yatırım arasında ciddi fark olduğuna vurgu yaparak, Türk şirketlerinin bu açığı kapatmak için gereken bilgi birikimine, kapasiteye, jeopolitik ve tarihsel bağlara sahip olduğunu ifade etti.

'Afrika'nın Türkiye'ye bir ortak ve yatırımcı olarak ihtiyacı var.' diyen Melet, 'Bu nedenle şirketimizin Afrika dışındaki ilk yatırım yaptığı ülke Türkiye oldu. Türkiye'de sadece Afrika ile lojistiğe odaklanan özel bir ekibimiz var çünkü Türkiye'nin Afrika'ya getirdiği değere ve potansiyele gerçekten inanıyoruz.' şeklinde konuştu.

Muhabir: Fahri Aksüt