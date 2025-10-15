AFYONKARAHISAR (AA) - Omuzca köyünde yaşayan evli ve 4 kız çocuğu annesi Hüsna Sümer (41), 4 yıl önce Afyonkarahisar'da pazardan bir mantar kompostu aldı.

Bir süre sonra komposttan mantarların çıktığını gören Sümer, internette yaptığı araştırmalar sonucunda 'ben bu işi yaparım' deyip mantar yetiştiriciliğine başlamaya karar verdi.

2 yıl evindeki kapalı bir mekanda küçük çapta istiridye mantarı yetiştiren Sümer, gelen talepler doğrultusunda üretimi artırmak için evinin bahçesinde 3 çadır sera kurdu.

Eşi Kadir Sümer'in desteğiyle kendi kompostlarını da üreten girişimci, yılda 40 ton ürün hasat ederek satıyor.

Hüsna Sümer, AA muhabirine, ilk 2 yıl ürettiği istiridye mantarlarını köydeki akraba ve komşularına dağıttığını söyledi.

Bölgede istiridye mantarının çok bilinmediğini dile getiren Sümer, şöyle konuştu:

'Sosyal medyada istiridye mantarıyla ilgili üretim ve yemek paylaşımları yapmaya başladım. Mantarın faydalarını anlatan video içerikler yaptım. Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otellere giderek yetkililere istiridye mantarını anlattım, toptancılarla görüştüm. Sonrasında 3 çadır sera kurduk. Yılda 40 ton civarında istiridye mantarı üretiyoruz. Pazarlamada sorun yaşamıyoruz. Afyonkarahisar'daki otellere ve restoranlara istiridye mantarı veriyoruz. Toptancılar aracılıyla İstanbul, Ankara ve Antalya'ya ürün gönderiyoruz.'

Sümer, istiridye mantarının çorbası, pidesi, pizza ve kızartmasının yapıldığını belirterek, mantarın sağlık açısından faydalarını anlattı.

En büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu dile getiren Sümer, şunları ifade etti:

'Şimdilik Türkiye içinde satışlarımız oluyor. İnşallah, çadır sera sayımızı 5'e çıkarmayı planlıyoruz. Kapasite ve üretimi artırıp bağlantılar kurarsak, yurt dışına da köyümden istiridye mantarı ihraç etmeyi istiyorum. Bunun yanında 5 olan kadın istihdamını da artırmayı düşünüyorum. Yine çevrecilik açısından geri dönüşüm projemiz var. Bu kompostların içindekinin büyük kısmı pamuk. Yanıcı olduğu için bundan pelet üretmeyi düşünüyoruz.'

'Zamanla bu işi sevdik'

Kadir Sümer de önceden inşaat işlerinde dekorasyon üzerine çalıştığını, son yıllarda istiridye mantarı üretimini artırıp büyüten eşinin yanında olduğunu söyledi.

Kendisinin genelde kompost üretimi ve pazarlama noktasında çalıştığını belirten Sümer, 'Zamanla bu işi sevdik. Her şeyden önce üretmek başka bir duygu. Her aşaması da zevkli. Yıl boyunca elimizde istiridye mantarı bitmeyecek şekilde planlı üretim yapıyoruz. Yılın her ayı mantarımız oluyor. Satışlarımızı da perakende ve toptan yapıyoruz. Bu işi daha da büyütmeyi planlıyoruz.' dedi.

Muhabir: Arif Yavuz