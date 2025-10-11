AĞRI (AA) - Kızılay tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında ilçeye bağlı Yılanlı köyünde program düzenlendi.

Gönüllüler, oyun oynadıkları çocukların yüzüne boyama yaptı. Etkinliklerle çocukları eğlendiren gönüllüler, daha sonra yaş pasta keserek onlara ikramda bulundu.

Gönüllülerin çocuklara 'hayalinizi kağıtlara yazın ve bunu balona yapıştırıp uçuracağız' demesi üzerine çocuklar hayallerini yazdı.

Çocuklar, 'Filistinli çocukların okula gitmesini istiyorum', 'Çocuklar ölmesin', 'İsrail, Filistin'e ve Gazze'ye bomba atıyor, çocuklar aç susuz kalıyor ve hastaneye kaldırılıyor, çocuklar hasta olmasa, okula gitseler' yazılarını yazdıkları balonları gönüllülerle gökyüzüne bıraktı.

Köy halkı ve çocuklar, etkinlikten dolayı Kızılay ekibine teşekkür etti.

Muhabir: Fatih Çekim