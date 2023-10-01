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Yaralılardan T.Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan T.Y, Y.Ç.Y. ve A.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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