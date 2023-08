Haber: Damla Oya Erman

2008 yapımı animasyon dizisi Star Wars: The Clone Wars'un sinema prömiyerinde ilk kez sahneye çıktığında, Ahsoka'nın bu denli popüler ve etkili bir karaktere dönüşeceğini tahmin etmek oldukça zordu. Başlangıçta, Ahsoka'nın genç izleyicilere hitap etmek amacıyla eklenen sıkıcı bir yan karakter olduğu düşünülebilirdi.

Ancak yıllar geçtikçe Ahsoka, Star Wars evreninin can damarı haline geldi. Birden fazla animasyon ve canlı aksiyon televizyon dizisinde göründü. Skywalker Efsanesi'nde yer almasa da (sesi Bölüm IX'in doruk noktasında Rey'e moral veren koroda duyulur), bu evrende yer alan en önemli Star Wars karakterlerinden biri haline geldi.

Ahsoka'nın hikayesi sadece ana filmlerle sınırlı değil. Clone Wars ve Rebels dizilerinde önemli bir rol oynadı. Hatta The Mandalorian'ın sadece bir bölümünde bile büyük yankı uyandırdı. Disney Plus'ta yer alan Tales of the Jedi serisi, ona kısmen odaklanıyor ve bu kısa animasyonlar Ahsoka'nın padawanlık döneminden askere ve sürgüne geçişindeki bazı boşlukları dolduruyor.

Tales of the Jedi, Ahsoka'nın hikayesini daha da genişletmek için tasarlanmış bir dizi sahne içeriyor. Ancak bu sahneler tek başına anlaşılması zor olabilir. Dooku'nun hikayesinin aksine, Ahsoka'nın hikayesinin farklı Star Wars işlerindeki bağlamına yerleştirilmesi izleyicinin yeteneğine bağlı.

Jedi Hikayeleri'ndeki ilk bölüm "Hayat ve Ölüm," Ahsoka'nın doğumuyla başlıyor. Ahsoka, avcı Pav-ti ve kocası Nak-il'in Togruta evreni Shili'deki köyünde doğar. İlk yılını Pav-ti, genç kızını köyde bir av gezisine çıkararak geçirir. Ancak büyük bir yırtıcı hayvan Ahsoka'yı kaçırır. Ahsoka'nın hayatta kalma mücadelesi ve Güç kullanma yeteneği, Jedi olacağının işaretini verir. Ahsoka, Jedi Düzeni'nin mucizevi bir şey olduğu bir dünyada büyür.

Sonraki bölümler, Ahsoka'nın Jedi Düzeni'nden ayrılmasını ve savaşın içine düşmesini anlatıyor. Jedi Düzeni'nden atıldıktan sonra Ahsoka, gizli bir isimle halk arasına karışır ve devam eden savaşın karmaşasında kendi yolunu bulur. Yıllar süren savaşın ardından, Ahsoka, isyanı desteklemek için harekete geçer ve Fulcrum adı altında gizli bir istihbarat ajanı olarak faaliyet gösterir. Bu, Star Wars evrenindeki yolculuğunun sadece bir bölümüdür.

Ahsoka'nın serüvenleri, Star Wars evreninin kalbinde yer alıyor ve karakterin derinlemesine gelişimini takip etmek izleyiciler için büyüleyici bir deneyim sunuyor.