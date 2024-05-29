Berlin

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen, havacılık sektörünün önde gelen fuarlarından AIX 2024'e katılan ve TCI Aircraft Interiors ve Türksat ile uçak içi internet hizmetleri için işbirliği protokolü imzalayan AJet'in Genel Müdürü Sarp, AJet'in büyümesine ve ekonomik bilet kampanyasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk Hava Yolları iştiraki TCI Aircraft Interiors, Türksat ve AJet arasında uçak içi internet hizmetleri için yapılan işbirliğinin önemine işaret eden Sarp, AJet'in milli sermayeli bir şirket olarak bugüne kadar bütün çalışmalarında yerli firmaları teşvik etmek ve birlikte çalışmak arzusunda olduğunu söyledi.

Sarp, AJet'te sürecin başından beri giysilerinin dizaynını, seçimini ve üretimini yerli firmalarla yaptıklarını, aynı şekilde rezervasyon ve yolcu tarafındaki sistemler için yerli bir firmayla çalıştıklarını dile getirdi.

Kullandıkları, tercih ettikleri diğer araçların da yerli ve milli olduğunu belirten Sarp, şöyle devam etti:

"Uçak içi bağlantıda ve internette biz hem kendi iştirakimiz olan TCI hem de Türksat ile bir araya geldik. 'Bunu nasıl birlikte yapabiliriz?' Uzun süreden beri görüşüyorduk ve bugün gördüğünüz gibi imzayı attık. Önümüzdeki sene sonuna kadar yeni gelecek birçok uçağımızda da internet hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Anadolu Jet'ten AJet'e geçiş bir startuptı bizim için. Yine yerli ve milli sermaye ve teknolojiler için de bence AJet bundan sonra startup olacak. İş imkanlarını hep birlikte arayacağız ve birlikte de hayata geçireceğiz."

"2033'te hem iç hat hem dış hatta 200 uçaklık bir hava yolu olacağız"

AJet Genel Müdürü Sarp, maliyetlerini aşağı çekerek "low-cost" olma yolunda bir vizyonları bulunduğunu, bunun için çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

Sarp, "AJet yıl sonunda 100 uçağa ulaşacak. 2028'de 5 yıl içinde 150 uçağa ulaşmayı planlıyoruz ve 2033'te de 200 uçaklık hem iç hat hem dış hat geniş uçuş ağı ve yelpazesine sahip bir hava yolu olacak. Biz yolcularımızı sadece uçurmayacağız. Aynı zamanda teknolojik bütün yenilikleri ve iyileştirmeleri kendilerine sunacağız. Yani hem yolcularımızı gidecekleri yerlere bağlayacağız hem de havada onları her zaman iletişimde tutmaya çalışacağız." diye konuştu.

Teknolojik altyapılarını sürekli iyileştirdiklerini vurgulayan Sarp, yolcu deneyimi açısından geri dönüşlerle iyileştirmeler yaptıklarını dile getirdi. Sarp, "Çünkü kuruluş aşamasında her şeyi, yani sistemleri değiştirmek çok kolay değil. Yavaş yavaş sistemler de oturuyor. Yolcularımızın rahat, konforlu bir seyahat deneyimi yaşamaları için elimizden gelen her şeyi yapmayı planlıyoruz." dedi.

"Almanya'daki gurbetçi vatandaşlarımız için kampanyalarımız sürecek"

Kerem Sarp, toplam yurt dışı kapasitelerinin yüzde 20'sinin Almanya'da bulunduğunu, bu ülkede belli noktalarda frekans artışlarının olacağını ifade etti.

Sarp, bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını, gerekli izinleri beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz ne yaptık? Özellikle gurbetçi yolcularımız için geçenlerde bir kampanya yaptık, aile indirimi. Yine iç piyasada, yani iç hatlarda, ne yaptık? Çok uygun fiyatlara promosyonlar yaptık. Biz maliyetlerimizi aşağıya çektiğimiz müddetçe hem gurbetçi vatandaşlarımızın hem de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın daha ucuz ve ekonomik seyahat edebilmeleri için sürekli kampanyalar yapacağız. Almanya'daki gurbetçi vatandaşlarımız için yakın zamanda yine kampanyalar planlıyoruz. Onların Türkiye'ye daha fazla gelmeleri için ailece ziyaretlerini yapabilmeleri için hasretleri dindirebilmeleri için elimizden geldiğince, mümkün olduğunca sık kampanya yaparak onların daha fazla uçmasını ve daha ekonomik uçmalarını sağlamayı planlıyoruz."

AJet ile havacılıkta büyük bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Sarp, dünyaya bakıldığında 80-90 uçakla kurulan hava yolu olmadığını belirtti. Sarp, "Bu kadar büyük bir networkte uçan hava yolu yok. Sistemler başta biraz aksadı. Mart ayında, 31 Mart'ta başladık. Şu anda sistemlerimiz oturdu, geliştirmeleri yapıyoruz." diye konuştu.

'Yoğun sezon' olarak adlandırılan haziran, temmuz ve ağustos ayına yönelik çalıştıklarını belirten Sarp, yolcularını emniyetli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde gidecekleri yerlere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Tecrübesiz ilanı açtık, üniversiteyi yeni bitiren arkadaşlarımıza iş imkanı sunmaya çalışacağız"

Sarp, havacılık sektöründe çalışmak isteyen gençlere yönelik çalışmalarının da olduğunu dile getirerek, AJet için açtıkları iş ilanlarına ilişkin bilgi verdi. Kerem Sarp, "En son yeni bir ilan açtık. Üniversiteyi bitirecek ve üniversiteyi yeni bitiren arkadaşlarımıza. Sorun ne? Genelde sektörde bir işe girmek istediğinizde hep aranan ilan şartı ne diyor? 'Tecrübeli.' Şimdi haklı olarak genç arkadaşlarımız diyor ki 'Ben okulu yeni bitirdim, hiç tecrübe edinmedim ki benden niye tecrübe arıyorsunuz?' Şimdi tecrübesiz ilanı açtık, üniversiteyi yeni bitiren arkadaşlarımıza iş imkanı sunmaya çalışacağız." dedi.

Gençlere azimli olmalarını, çok kırılgan olmamalarını tavsiye eden Sarp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki kuşaklar farklı. Şimdi yeni neslin beklentileriyle bizim zamanımızdaki beklentiler tamamen farklı ama kendilerine bir hedef koysunlar. Bu hedefler kısa vadeli hedefler olmasın. Kısa vadeli, uzun vadeli hedefler ve en son gelmek istedikleri yerleri kendilerine hedef koyduklarında, çalıştıkları zaman bu hedeflere daha hızlı ulaşabileceklerdir. Havacılık bir tutku. Biz kabin ilanına çıktığımızda şunu görüyoruz; çok farklı sektörlerden, çalışma alanlarından insanlar sadece uçmak ve bu duyguyu, bu tutkuyu tatmin etmek için havacılığa geliyorlar. Hakikaten havacılığa geldiğinizde, tabiri caizse buranın tozunu yuttuğunuzda, havaya çıktığınızda buradan kopamıyorsunuz. Gerçekten en büyük önerimiz, hedeflerini koysunlar ve hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapsınlar."