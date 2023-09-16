ANKARA (AA) - Parti genel merkezinde düzenlenen çalıştayın açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Yusuf Ziya Yılmaz ve Mustafa Şen, SETA Toplum Masası Direktörü Talha Köse ile il teşkilatlarından partililer katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, yaptığı açılış konuşmasında, iki gün boyunca sürecek çalıştayda sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimler bağlamında yaşadıkları tecrübe, ihtiyaç, talep ve beklentilerinin gelecek dönemdeki çalışmalarına ışık tutacağını söyledi.

AK Parti'nin bugüne kadarki başarısının en önemli sırrının istişareye, birlikte çalışmaya, farklı görüşleri zenginlik olarak kabul etmelerine bağlı olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, bu istişare kültürünü, istişareden edindikleri katkıları sürdürerek çalışmalar yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Milletin desteğiyle genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini büyük bir başarıyla AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak geride bıraktıklarını aktaran Sarıeroğlu, seçimin ertesi gününden itibaren yerel seçimler için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

- "Vaatlerle ilgili takvimlendirmelerimizi gerçekleştirdik"

AK Parti açısından mahalli idarelerdeki başarının önemini anlatan Sarıeroğlu, "İlk önce biliyorsunuz seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Oluşturmuş olduğumuz vaatlerle ilgili takvimlendirmelerimizi gerçekleştirdik. Kadrolarımızı oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, başta kabinemiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarda, farklı kesimlerde yenilenerek, tazelenerek yoluna devam eden kadrolar olarak ilk aşamada seçim değerlendirmemizi gerçekleştirdikten sonra yenilenme ve tazelenmeyle ilgili adımlarımızı attık." diye konuştu.

Yaz döneminde milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilatlarıyla ekip olarak sahada yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"81 ilimizi tekrar taradık. Şehir buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Bakanlarımız ve Genel Başkan Yardımcıları olarak sahalarda vatandaşlarımızla buluştuk. Şehirlerimizin nabzını ölçtük. Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini yeniden tespit etmek için yollara düştük. Bunlarla birlikte biliyorsunuz 7 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz 4. Olağanüstü Kongremizin de bir yandan çalışmalarını gerçekleştirdik. Yani tüm kadrolarımızla birlikte koşturmaya, milletimiz için, ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ettik. Diğer küçük partilere, işte Millet İttifakı'na baktığımız zaman durum ortada."

Daha önce de sosyal politikalar, engelliler, yaşlılar, Roman vatandaşlarla ilgili çalıştaylar düzenlediklerini ve buralardan elde ettikleri verilerle hazırladıkları seçim beyannamesinde vaatlerine yer verdiklerini hatırlatan Sarıeroğlu, "Önümüzde 5 yıllık süreç içerisinde bu vaatlerimizi de aşama aşama bugüne kadarki her vaadimizi nasıl yerine getirdiysek yapacağız." dedi.

Seçim beyannamemizde yer alacak hususları oluşturmuş olacağız

Yerel yönetimlerdeki sosyal politikalarla ilgili uygulamalar bağlamında vatandaşların ihtiyaçlarını, beklentilerini belirleyeceklerini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Çalıştayımız, iki gün boyunca partimizin tüm katlarında sizler için oluşturduğumuz masalarda sürecek. Diğer taraftan yine SETA'daki arkadaşlarımız tarafından kapsamlı anket çalışmaları gerçekleştirilecek. Büyükşehirlerimizde, illerimizde ve ilçelerimizde, belediyesi bizde olsun ya da olmasın, artı tabii bir de ağır bir deprem felaketi yaşadık biliyorsunuz ya da iklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız farklı illerimizdeki afetler var. Bu afetleri yaşayan illerimize de özel çalışmalar, buradaki ihtiyaçları, talepleri, beklentileri özel olarak belirleyeceğimiz çalışmalar da yine bu dönemde gerçekleştirilmiş olacak. Bunların tamamı ile birlikte bir de odak grup çalışmalarıyla yüz yüze görüşmeler sonucunda, yerel yönetimlerde mahalli idareler seçimlerindeki yine seçim beyannamemizde yer alacak hususları buralardan çıkan veriler doğrultusunda oluşturmuş olacağız."

Çalıştayda gençlik ve spor, eğitim ve kültür, istihdam, sağlık ve sosyal işler, aile, kadın ve çocuk, yaşlı, engelli, göçmen, Roman, sosyal yardımlar, altyapı, çevre ve konut hizmetleri ile afet yönetimi adlı 12 başlıktan oluşan masada çalışmaların yürütüleceğini bildiren Sarıeroğlu, "İki gün sonunda güzel sonuçlar alarak mahalli idareler seçimlerinde de yine vatandaşlarımızın bizlere iletmiş oldukları talep, beklenti ve ihtiyaçlarla ilgili yeni modeller, yeni politikalar oluşturarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarımızın sahaya yansımalarını hep birlikte göreceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da 2024 yerel seçim çalışmalarına, 2019 seçiminin yapıldığı 31 Mart'ın hemen ardından başladıklarını söyledi.

Seçim bittikten sonra "Bu sandık bize ne anlattı? Milletimiz ne talimat veriyor?" diyerek 5 yıl sonraki seçime çalışmaya başladıklarını anlatan Yılmaz, "Biz her şeyimizle seçime hazırız. 7 Ekim'de olacak Büyük Kongremizden sonra bu çalışmalarımızın sahaya yansımalarını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Evde yaşlı bakım hizmetinin AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı bir hizmet olduğunu belirten Yılmaz, engellilerin yaşama daha aktif katılabilmesi için şehirlerde yapılması gerekenleri tek tek hayata geçirdiklerini dile getirdi.

AK Parti'nin diğer siyasi hareketlerden farkı olduğuna işaret eden Yılmaz, "En önemli farkı, bir AK Parti'li ne yapıyorsa önce Allah'ın rızası ondan sonra da kulun duasını almak için yapar." ifadesini kullandı.

Hayatın dinamizmi ve insan psikolojisi açısından yeni şeyler söylemeliyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığınca hazırlanan çalıştaya, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak destek verdiklerini söyledi.

Yapılan bu ortak çalışmaların, parti mekanizmasının çalıştığını gösterdiğini ifade eden Şen, çalıştayın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Seçimlere çalışırız ama asıl gelecek seçimlere değil biz gelecek nesillere çalışırız. Bizim derdimiz nesillerdir, seçimler de bunun bir aracıdır." diyen Şen, şöyle devam etti:

"Bütün canlılar olarak biz hayatın dinamizmi ve insan psikolojisi açısından yeni şeyler söylemeliyiz. Sosyal politikalar esas itibarıyla teknik kısımları hariç bireye bir şey verme değil 'birey yapabilir' esasına dayanmalıdır. Biz bu çalışmadan sosyal politikalar açısından küresel anlamda bireyin yapabilir kılınması noktasında neler üreteceğiz? Buna bakmalıyız. Esas olan bu."

Sosyal politikalarda "sessiz devrim" yaşandı

SETA Toplum Masası Direktörü Köse de Kovid-19 salgınıyla dünyada sosyal politikaların öneminin arttığına dikkati çekerek, bundan sonraki dönem içinde kadın, aile, sosyal politikalar gibi konuları da genel siyaseti ilgilendiren konular olarak merkeze aldıklarını söyledi.

Türkiye'de sosyal politikalar alanında "sessiz bir devrim" yaşandığı değerlendirmesinde bulunan Köse, bu devrimin paydaşlarının konuya yaklaşımları ve değerlendirmelerini ölçmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Köse, yaptıkları odak grup, çalıştay, anket medya analizi gibi çalışmalarla elde ettikleri verilerle karar alıcılara destek vermeyi, geniş kesimlere bunları duyurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı, yarın da devam edecek.