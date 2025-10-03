TBMM (AA) - AK Parti'li Turan, Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırısının ardından Türkiye'deki protesto gösterilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in filoya saldırmasını öngördüklerini dile getiren Turan, 'Çünkü karşımızdaki terör devleti bugüne kadar hiçbir değer tanımadan sadece bebekleri, çocukları, kadınları, sivil insanları katletmedi, sadece camileri, kiliseleri, okulları, hastaneleri yıkmadı, sadece şehirleri yerle bir etmedi, insanlık namına inanılan ne kadar değer varsa hepsini yerle yeksan etti, bitirdi. Hiçbir hukuk, hiçbir kural tanımadan, çok açık bir şekilde Akdeniz'de bir korsan gibi, bir terör devleti olarak tarihe karanlık bir yüz olarak geçmiş oldu. Böyle bir insani yardım gemisine, bir özgürlük filosuna da saldırmaması beklenemezdi. Saldırırdı, karakteri bu çünkü. Zalimden zalimlik beklenir.' diye konuştu.

Turan, Küresel Sumud Filosu'nun hedefine vardığını söyleyerek, 'Belki fiziken varamamış olabilir ama iyilik kervanı mutlaka hedefine varmıştır, varmaktadır, varacaktır. Bu filoya saldırır, yarın başka filolar çıkarır. Filolar güçlenerek yolculuğuna devam edecektir. Mazlum zalimden hakkını alacaktır ve zalim mağlup olacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

Zulme karşı ses yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İnşallah bu bilinçle, bu duyguyla, bu kararlılıkla filolarımız daha da çoğalacak, teknelerimiz denize açılmaya devam edecektir. Bu bağlamda Karadeniz Bölgemizde denize kıyısı olan bütün vilayetlerimizden teknelerimiz denize açılacak. Türk bayraklarımızı, Filistin bayraklarımızı teknelere takacaklar. Vatandaşlarımız dayanışma duygularını göstermek, hem Küresel Sumud Filosu ile umut kervanıyla birlikte olduklarını hem de Gazze ile Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için limanlara koşacaklardır. Eylemlerimiz büyüyerek devam edecektir. 5 Ekim Pazar günü bütün Türkiye çapında eylemler olacaktır.'

Turan, kendisinin de bugün Giresun'dan kalkacak gemilerle beraber denize açılarak eylemlere katılacağını bildirdi.

'(Küresel Sumud Filosu) Siyonizmin zırhtan olduğu zannedilen duvarını delip geçtiler'

AK Parti'li Turan, Küresel Sumud Filosu'na katılan isimleri tebrik ederek, 'Hedeflerine ulaşmışlardır. Bu insanlık dışı ablukayı bütün dünyanın gündemine getirmişlerdir, bu konuda başarılı olmuşlardır. Bir mum belki bütün dünyayı tek başına aydınlatamayabilir ama karanlığın yavaş yavaş dağılmasına ve aydınlığın gelmesine umut olur. İnşallah bunun sayısını çoğaltacağız, durmayacağız, mücadele edeceğiz, sürekli kararlı bir şekilde zalimlerin üstüne üstüne gideceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bugün Karadeniz sahilinde 'Karadeniz'den Gazze'ye bin selam', 'Direnişe bin selam', 'Her yer Gazze, her yer direniş' sloganlarıyla eylemler düzenleneceğini belirten Turan, pazar günü Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerde teknelerin denizlere açılarak eylemler gerçekleştirileceğini kaydetti.

Turan, 'Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bir devletimiz ve ilgili kurumlarımızla Filistin davasının ve Filistin halkının yanındadır. Aziz milletimizin yüreği Gazze'de atmaktadır. Milletimizin hissiyatının tercümanı olan bütün eylemcilerimize teşekkür ediyoruz.' dedi.

Küresel Sumud Filosu'na işaret eden Turan, 'Siyonizmin zırhtan olduğu zannedilen duvarını delip geçtiler. Fiziken şu anda Gazze'ye ulaşamadılar ama mesaj Kolombiya'dan Çin'e, dünyanın her bir yerine ulaştı. Yapılan bu alçakça, bu kalleşçe saldırılar 'ben insanım' diyen herkes tarafından telin edildi, lanetlendi ve İsrail'in 20 yıldır uyguladığı insanlık dışı ablukaya da dikkat çekilmiş oldu.' şeklinde konuştu.

Muhabir: Ahmet Buğra Olaç