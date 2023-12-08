Haber: Mert Osman Erman

İhanetle suçlanan bu kişiler, izole edilmiş devlette işkence, cinsel şiddet ve idam tehdidi ile karşılaşabilirler.

Perşembe günü, sınır dışına gönderilenlerin izini sürdüğü belirtilen bir Seul merkezli insan hakları grubu, zorla geri gönderilenler arasında iletişim kuramadıklarını ve bu kişilerden herhangi biriyle temas kuramadıklarını belirtti.

Birleşik Krallık'ta yaşayan geri dönen defektörlerden birinin kız kardeşi, kız kardeşinin hayatından endişe duyduğunu söyledi.

"Kız kardeşimin tek suçu Kuzey Kore'de doğmuş olmaktı... Tek isteğim, onun güven içinde yaşaması," dedi Kim Kyu, geri gönderilen grup üyelerinden bilinen birkaç kişiden biri olan Kim Cheol-ok'un kız kardeşi.

Çoğu kişinin kimliği bilinmiyor, ancak çoğunluğun kadın olduğuna inanılıyor.

Ekim ayında araştırmacılar, Çin tarafından işletilen otobüslerin ve kamyonetlerin Çin'in Jilin ve Liaoning eyaletlerindeki gözaltı merkezlerinden Kuzey Kore sınırı boyunca beş geçiş noktasına Kuzey Koreli sığınmacıları taşıdığını gözlemledi.

Haklar grubu, mahkumların Shenyang Hapishanesi ve Chanchun Tiebei Hapishanesi'nde tutulduğuna inanılırken, 9 Ekim'de Onsong geçiş noktasında 300'den fazla kişinin geçtiğini, benzer bir dönemde Dandong geçiş noktasında 180 kişinin geçtiğini belirtti.

Çin hükümeti, sınır dışı edilenleri genellikle sığınmacı olarak tanımlamaz veya sığınma statüsü vermez, bunun yerine onları genellikle yasa dışı ekonomik göçmenler olarak etiketler.

1990'lardaki Kuzey Kore kıtlığından bu yana yüz binlerce yerli, totaliter rejimden kaçmaya çalıştı. TJWG'ye göre bunların %70'ten fazlası kadındır.

Lider Kim Jong Un, son yıllarda sınır güvenliğine yönelik bir sıkılaştırmayı güçlendirdi - bu, ülkenin pandemi sırasındaki kapanışıyla aynı zamana denk geldi.

Bu kapanış, Çin ile ticareti geliştirmek amacıyla sadece birkaç ay önce tekrar açıldı.