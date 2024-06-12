Bankadan yapılan açıklamaya göre, yurt içi fonlarda dağılım, işlem ve valör saatleri, portföy üzerinden alış imkanı gibi birçok yenilik uygulamada hizmet vermeye başladı.

albaFX, katılım bankacılığı ilkelerine hassasiyet gösteren algoritmalarıyla ABD ve Avrupa borsalarından işlem yapma imkanı sunuyor. albaFX mobil uygulamasının içerisinde detaylı analiz ve görüş oluşturmasını sağlayan emirler, grafikler ve trend aksiyonları da yer alırken, haftanın 5 günü 24 saat geniş yatırım seçenekleri değerlendirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, müşterilerinin finansal birikimine ve yatırım kabiliyetlerine uygun bir platform geliştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Uludağ, "Banka vizyonumuz olan 'finansal hizmetleri en iyi müşteri deneyimiyle sunma' anlayışımızla hızlı, kolay ve katılım bankacılığı ilkelerimize riayet eden albaFX mobil uygulamasıyla yurt dışı hisse senedi, yurt dışı ve yurt içi yatırım fonlarıyla birlikte yatırım konforunu sunuyoruz. Yakın bir zamanda da hisse senetleri ve yatırım platformlarını da entegre ederek albaFX'i tam bir yatırım portalı haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir aidat veya üyelik ücreti gerektirmeden Albaraka Türk müşterisi olarak işlem yapılabilecek albaFX'in içerisinde, "Trading View" entegrasyonuyla etkin piyasa takibi imkanı da sunuluyor.