Haber: Mert Osman Erman

Avukatları, bir ilçe memurunun jüri üyelerini "hızlı bir karar vermeye" zorladığını ve panelin Murdaugh'un ifadesine "aldanmamaları" gerektiğini söylediğini iddia ediyor.

Onlara göre memur, "para ve ün için görev yeminini ihlal etti".

55 yaşındaki Murdaugh, Mart ayında suçlu bulundu ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Murdaugh'un avukatları Jim Griffin ve Dick Harpootlian, yeni bir yargılama istiyorlar.

İlk olarak, telefon kayıtları ve e-postaları talep etme ve tanıklarla görüşme yetkisi vermesini umdukları kanıt toplama işitmesi talep ediyorlar.

Avukatlar, Colleton İlçesi mahkeme kâtipliği yapan Rebecca Hill'in jürinin Murdaugh'un ifadesi tarafından "yanıltılmamaları" için onları teşvik ettiğini iddia etti.

Mahkeme belgeleri, üç jüri üyesinin yeminli ifadelerini içerir ve Bayan Hill'in jüri üyelerinden Murdaugh'un suçluluğu veya masumiyeti hakkındaki düşüncelerini sorduğunu iddia ediyor.

Başvuru ayrıca, "suçlu oylama ihtimali düşük olan bir jürorü çıkarmak için bir Facebook gönderisi hakkında bir hikaye uydurdu" diyor.

Jüri, 2021 Haziran'ında aile çiftliğinde eşi Maggie ve en genç oğlu Paul'u yakın mesafeden vurmak suçlamasıyla Murdaugh'u üç saatten az bir süre boyunca kararlaştırmıştı.

"Bayan Hill bunları kendisi için bir kitap anlaşması ve bir yanlış yargılama durumunda gerçekleşmeyecek medya görünürlüğü sağlamak için yaptı," dedi savunma ekibi.

Bayan Hill, Temmuz ayında "Justice Kapıları Ardındaki" Murdaugh Cinayetleri adlı bir kitap yayınladı.

BBC, ona yorum yapması için ulaşmaya çalıştı.

Bir zamanlar Güney Carolina'da etkili bir kişisel yaralanma avukatı olan Murdaugh, ayrıca ailesinin hukuk firması ile ilgili mali sahtekârlık suçlamaları ve eski ev işçisinin ölümü ile karşı karşıya.