Berlin

RND'nin "Her şeyi bilen adam: Hakan Fidan Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu" başlığıyla verilen analiz haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı eski istihbarat başkanı Fidan'ın yeni rolünde zorlu görevlerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Fidan'ın 20 yılı aşkın süredir Erdoğan'ın yanında olan isimler arasında yer aldığı aktarılan haberde, "Erdoğan neredeyse hiç kimseye daha fazla güvenmiyor ve Türk gizli servisi MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu, onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de adını herkesin bildiği Fidan hakkında kamuoyunda çok az şey bilindiği belirtilen haberde, Fidan'ın kariyeriyle ilgili bilgi verildi. Haberde "Fidan yönetiminde MİT, yurt dışındaki faaliyetlerini önemli ölçüde genişletti." değerlendirmesinde bulunuldu.

RND'nin haberinde MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara da işaret edildi.

Fidan'ın dış politikada deneyimli olduğu anlatılan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Fidan, şimdi ilk kez bir bakanlığın başına geçiyor ancak dış politika, 54 yaşındaki Fidan için yeni bir alan değil tam tersine. Fidan birçok rolde, yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına dahil oldu. Erdoğan'ın 'gölge dışişleri bakanı' olarak Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile yakınlaşması için gizli görüşmeler hazırladı. Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmak için Kiev ve Moskova ile yakın temaslar sürdürdü. Fidan, son olarak Suriye lideri Beşar Esad ile diyalog kurma konusu üzerinde çalışıyordu. Bu, özellikle Suriye'den kaçanların geri gönderilmesi konusundaki bir stratejiyle ilgiliydi."

Fidan'ın Erdoğan'ın ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington ve Moskova gibi önemli seyahatlerine katıldığı belirtilen haberde, "Fidan'ın uluslararası iyi bağlantıları var." ifadesi kullanıldı.

İstihbarat servisinin başındaki Fidan'ın sadece diplomatik beceriler sergilemediği, aynı zamanda "stratejik bir akıl" olduğu kaydedildi.

Fidan'ın bu iki niteliğe yeni görevinde de ihtiyaç duyacağı belirtilen haberde, Türkiye'nin dış politikada büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu anlatıldı.

Türkiye'nin bir tarafta önemli ekonomik ortak ve enerji tedarikçisi Rusya ile diğer tarafta da Batı'daki çıkarlarını eskisinden daha iyi dengelemesi gerektiği kaydedilen haberde, Esed rejimiyle yakınlaşmanın önemli bir konu olduğu ifade edildi.

Haberde, diğer önemli konuların İsveç'in NATO üyeliği, AB ve komşu Yunanistan ile ilişkiler olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Die Welt: "Erdoğan'ın sırlarını koruyan adam"

Die Welt gazetesinde de "Erdoğan'ın sırlarını koruyan adam" başlığıyla verilen haberde Fidan'ın yıllardır Türk dış politikasının en önemli aktörlerden biri olduğu, eski istihbarat başkanının, şimdi de resmen Türkiye'nin en üst seviyedeki diplomatı ilan edildiği vurgulandı.

Hakan Fidan'ın pazartesi günü göreve başladığında pek çok kişinin sesini ilk kez duyduğuna işaret edilen haberde, "Ancak onun sözleri Türk siyasetinde geçerlidir - bu uzun yıllardır böyledir. Fidan, başından beri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı. Uzun zaman istihbarat başkanı, şimdi de en yüksek diplomat olarak." ifadeleri kullanıldı.

Haberde Fidan ile ilgili, "Yönetiminde gizli servis MİT'in dünya siyasetinde aktif bir oyuncu olduğu biri. Talimatlarının, Türkiye ve bölge için geniş kapsamlı sonuçları oldu. Erdoğan'ın takip ettiği ve her zaman Batı'nın çıkarlarıyla örtüşmeyen 'stratejik özerklik' olarak nitelendirilen hedefi, daha da ilerletebilecek biri." değerlendirmesinde bulunuldu.

Erdoğan'ın birçok toplantısına eşlik ettiği anımsatılan 54 yaşındaki Fidan'ın, aralarında eski ABD başkanları Barack Obama, Donald Trump ve başkan yardımcılığı döneminde Joe Biden, Kremlin lideri Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve halefi Olaf Scholz ile karşı karşıya geldiğine işaret edildi.

Haberde Fidan'ın kariyerine ve öz geçmişine ilişkin bilgi de verildi. ​​​​​​

AA