Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Allgaier, saç metal işleme sektöründe Benteler, Magna, Gestamp ve Kirchhoff gibi çok daha büyük rakiplerle rekabet etmek zorunda kalıyordu.

2020’den beri yeniden yapılanma süreci içinde bulunan şirketin hisselerinin yüzde 89'u Temmuz 2022’de Çinli Westron Group’a satılmıştı.

Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Porsche de şirketin müşteriler arasında yer alıyor.

Beyaz eşya, makarna ve gübre sektörlerine ilişkin rekabet soruşturmalarında sözlü savunmalar alınacak

Beyaz eşya, makarna ve gübre sektörlerine ilişkin rekabet soruşturmalarında sözlü savunmalar alınacak

Yaklaşık 1.700 çalışanı bulunan Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor. Ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor.

Allgaier ’in Goeppingen bölge mahkemesine iflas başvurusundan ardından mahkeme bugün Pluta hukuk firmasından Fritz Zanker’i şirkete geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.