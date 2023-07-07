Berlin

Almanya Çocuk Yardım Kurumunun "2023 Çocuk Raporu", Almanya Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus, kurumun başkanı Thomas Kürger ve genel müdürü Holger Hoffmann tarafından başkent Berlin'de tanıtıldı.

Raporda, Almanya'da her 5 çocuktan birinin yoksulluktan etkilendiğine işaret edildi.

Rapor bünyesinde yapılan ankete katılan yetişkinlerin yüzde 72'si, Almanya'da yoksullukla mücadele edilip edilmediğine ilişkin soruya "oldukça az" veya "çok az" yanıtını verdi.

Almanya'da çocuk yoksulluğunun sebepleri arasında ülkedeki gelirlerin yeterli düzeyde olmaması, tek başına çocuk yetiştiren anne veya babanın yeterince desteklenmemesi, yoksulluktan etkilenen çocukların iyi eğitim alması konusunda fırsatlara sahip olmaması ve siyasetçilerin bu konuyla yeterince ilgilenmemesi olarak gösterildi.

Raporda, yetişkinlerin yüzde 62'sinin, çocuk yoksulluğuyla mücadele için vergilerin yükseltilmesine onay verdiği kaydedildi.

5 yıl öncesine göre devletin ve toplumun yoksullukla "çok az" mücadele ettiğini söyleyen yetişkinlerin oranının yüzde 13 arttığına işaret edilen raporda, özellikle 4 kişiden birinin bu konuda çok az şey yapıldığını ifade ettiği aktarıldı ve bunun endişe verici olduğu vurgulandı.

Çocuk yoksulluğu yıllardır yüksek seviyede

Bakan Paus, raporun toplumun en önemli sorunlarından birine ışık tuttuğunu belirterek, "Çocuk yoksulluğuyla mücadele konusunda alınan önlemlerin yetersiz olduğuna hak veriyorum. Bizde (Almanya'da) çocuk yoksulluğu yıllardır yüksek seviyede. Her 5 çocuktan biri yoksulluk içinde yetişiyor." dedi.

Yoksulluğun toplumda ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan Paus, bunun başlıca sebebi olarak ebeveynlerin yeteri kadar gelire sahip olmamasını gösterdi.

Paus, bunun için istihdam piyasasının geliştirilmesi ve çocuk yoksulluğuyla mücadele kapsamında "temel güvence yasasının" yürürlüğe girmesi gerektiğini anlattı.

Söz konusu yasaya ilişkin müzakerelerin sürdüğünü aktaran Paus, ağustos sonunda yasa tasarısının hazır olacağını kaydetti.

Almanya Çocuk Yardım Kurumu Başkanı Thomas Kürger de 2023 raporunun siyasetçilerin ve toplumun çocuk yoksulluğuna karşı daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek, bunun için yeterli mali kaynağa ve kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

AA