İSTANBUL (AA) - NBA'de 12 maç yapıldı. Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Pistons'a dört sayı farkla yenildi.

Ev sahibi ekipte Alperen Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle oynarken Kevin Durant, 37 sayı kaydetti.

Steven Adams, 11 sayı ve 10 ribauntla 'double-double' yaparken Jabari Smith, 11 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

Pistons'ta ise Cade Cunningham 21 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ve Ausar Thompson 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Duncan Robinson da 17 sayı attı.

Detroit Pistons, bu sonuçla ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Houston Rockets ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

Doncic 49 sayı attı, Lakers kazandı

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 128-110 yendi.

Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Sloven yıldız Luka Doncic, 49 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle oynayarak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Lakers'ta Austin Reaves, 25 sayı ve 11 asistle 'double-double' yaparken Rui Hachimura ise 23 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 31, Julius Randle 26 ve Donte DiVincenzo ise 13 sayı attı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 116-122

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 107-111

New York Knicks-Boston Celtics: 105-95

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 124-131

Houston Rockets- Detroit Pistons: 111-115

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 114-146

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 116-120

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 107-117

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 128-110

Portland Trail Blazers- Golden State Warriors: 139-119

Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-104

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 129-102

Muhabir: Emre Aşıkçı