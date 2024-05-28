Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Üçüncü karşılaşmanın 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacağı seride gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u eleyen Anadolu Efes ile Galatasaray Ekmas'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ilk karşılaşması yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikinci maç da 31 Mayıs Cuma günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.