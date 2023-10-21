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Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı toplam 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 300'e yükseltti. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyondaki 257 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi

Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi

Anadolu Efes , Valencia Basket müsabakasıyla 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonda 557. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi 'nin 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 77-73 yendi.

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