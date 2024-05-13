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İstanbul istikametinden çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları İstanbul istikametine yönlendirdi.

Otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

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