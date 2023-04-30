İSTANBUL- Anadolu Vakfı’nın “Değerli Öğretmenim” programı, “Sosyal Girişimcilik” teması ve güçlü eğitmen kadrosu ile Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. 190 binden fazla değerli öğretmenimize ulaşan programda Mayıs ayı eğitimleri 3 Mayıs’taki “Zihin Haritası Tekniklerinin Eğitimlerde Kullanılması” oturumu ile başlıyor. Program 9 Mayıs’taki “21. Yüzyılda Liderlik, Yöneticilik ve Takım Çalışması”, 11 Mayıs’taki “Finans ve Kaynak Yönetimi”, 16 Mayıs’taki “Okulda Stratejik Liderlik” ve 22 Mayıs’taki “İş Kurma Eğitimi ve Sosyal Girişimcilik” eğitimleri ile devam ediyor.

21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatılmış eğitimler sunuyor

Anadolu Vakfı, 2013 yılından bu yana devam eden Değerli Öğretmenim Programı ile yeni yüzyılın dinamikleriyle hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları yakından izliyor. Eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim yöneticileri de katılıyor. Öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini; bugünden ve gelecekten sorumlu bireylerin yetişmesinde rol oynayacak girişimci ve yenilikçi, sosyal sorunların çözümünde rol oynayan gençler yetiştirmesine yardımcı olacak şekilde arttırmak hedefleniyor. Program, Sosyal Girişimcilik yolculuğunu destekleyecek 21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatılmış eğitimler sunmayı hedefliyor.

Sosyal Girişimcilik teması ile öğretmenler ve gençler arasında köprü kuruluyor

Değerli Öğretmenim Programı “Sosyal Girişimcilik” teması ile geleceğimiz için bugüne destek oluyor. Sürekli değişen dünyada toplumsal sorunlara etkin ve kalıcı çözümler getirmek amacı ile hayata geçirilen tema ile öğretmenlerimiz ve gençlerimiz arasında köprü kuruluyor. Sosyal girişimcilik ile toplumsal faydayı öncelikli hedef olarak belirleyen, değişimin öncüsü ve geleceğin asıl sahibi olan gençlerin geleceğine katkı sağlamak hedefleniyor. Sosyal Girişim yolculuğu 3 modülden oluşuyor. Toplumsal faydayı öncelikli hedef olarak belirleyen değişimin öncüsü “Sosyal Girişimci” modülünde, kendini keşfetme ve farkındalık eğitimleri ile evrensel ve toplumsal sorunlara kalıcı ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriliyor. Girişimci ve yenilikçi bir şekilde proje geliştirerek faaliyet gösteren “Sosyal Girişim” modülünde liderlik, fikir geliştirme, proje yönetimi gibi konulardaki kazanımlar öncelikle sosyal hedeflere ulaşmak için kullanılıyor. “Sosyal İnovasyon” modülünde ise inovasyon, değişim gibi eğitimlerle sosyal meselelere daha etkili, verimli, sürdürülebilir ve adil olan yenilikçi çözümler üretilmesi ve bu çözümlerle yaratılan değerin toplumun geneline ulaştırılması hedefleniyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI