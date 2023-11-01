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"Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Dr. Ergun Özbudun 'u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim." ifadesini kullanan Serap Yazıcı Özbudun, eşinin cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

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