Ankara

Özbudun'un ölüm haberini eşi Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.

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"Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Dr. Ergun Özbudun'u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim." ifadesini kullanan Serap Yazıcı Özbudun, eşinin cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.

Kaynak: AA