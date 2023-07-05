İstanbul

Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı.

64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak.

Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak.

Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.

AA