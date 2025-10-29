ANKARA (AA) - Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, Ayaş ilçesindeki Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Minarenin yıkılması sonucu caminin bir bölümü ile çevresinde hasar oluştu.

Beypazarı'nda etkili olan hortum bazı evlere ve ağıllara zarar verdi

Hortum, Dibecik ve Çantırlı mahallelerinde etkili oldu. Hortum nedeniyle bazı ev ve ağılların çatısı uçtu, elektrik ve telefon direkleri zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Aşağı Başağaç Mahallesi'nde evi derenin yakınında bulunan Tekin Kızmaz, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Kızmaz, ekipler tarafından kurtarıldı.

Dibecik Mahallesi'nde ise caminin minaresi zarar gördü, trafo direğinin yıkılması sonucu mahalleye elektrik verilmedi.

Kaymakam Ünal Coşkun ve AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ile ekipler, bölgede incelemede bulundu.

Coşkun, olayın ardından ilgili kurumlarla görüşmede bulunacaklarını, teknik rapor hazırlanması yönünde çalışmaların da başlatıldığını söyledi.

Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Ayaş'a bağlı İlhanköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, hobi bahçesindeki konteynere sığınan Üçler K. (40), konteynerin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Güdül ilçesi Kadıobası Mahallesi'nde de, şiddetli rüzgar sonucu oluşan hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde rüzgarın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Muhabir: Aykut Karadağ,Ahmet Akın,Yaşar Tonbak