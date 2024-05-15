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Baş parmağı kopan ve çeşitli yerlerinden yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece yol kenarında müşterisini bekleyen bir taksi nin aynasına otomobil çarptı.

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