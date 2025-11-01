BM, bütçe sorunları ve insani yardımlardaki kesintiler nedeniyle derin mali krizle karşı karşıya
ANKARA (AA) - 21 Haziran 2025'te İstanbul'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşma'nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yer aldı.
Muhabir: Büşranur Keskinkılıç
Kaynak: AA