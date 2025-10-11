HATAY (AA) - Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki antik hipodromda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığında 15 kişilik ekip çalışma yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, yarış alanını ikiye bölen ve 'spina' adı verilen anıtsal yapının büyük kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkanı Pamir, AA muhabirine, 80 bin kişi kapasiteli hipodromun 500 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 metre genişliğinde olduğunu söyledi.

Hipodromun ortasında yer alan spinanın üst katmanının mozaiklerle kaplı olduğunu aktaran Pamir, bölgede ekiplerle kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Pamir, alanın ziyarete açılmasını istediklerini ifade ederek, 'Antik hipodromda bu yıl çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Temel amacımız, bu alanı hayatın içine sokmak, gezilebilir ve kullanılabilir hale dönüştürmek.' dedi.

Arkeolog Pelin Kayaş da hipodromun kuzey ve güneyine konumlanmış, kamusal ve sosyal hayatı yansıtan mekanlarda kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kazılarda üç farklı kamusal yapıya ait izlere rastladıklarını belirten Kayaş, şöyle konuştu:

'İşlik olabileceğini düşündüğümüz üretim faaliyetinin yapıldığı demir ve cam cürufları ve onlara ait potaları tespit ettik. Onun dışında ev içi kullanıma dair buluntular bulduk. Hipodromların tıpkı günümüzde de olduğu gibi etraflarında sosyal eğlence alanlarının olduğunu biliyoruz. Burada da kemik müzik aleti parçaları, hem taş hem kemikten oyun taşları ve çok sayıda zarlar buluyoruz. Bu da bize yoğun bir eğlence hayatının olduğunu gösteriyor.'

Muhabir: Salim Taş