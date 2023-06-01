ANTALYA- Hotel Su’da gerçekleşen organizasyona, birçok moda sever katılım gösterdi. Antalya, İstanbul ve yurt dışından 30 model tarafından sergilenen tasarımlar, etkinliğe katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Açılış defilesi Pınar Kerimoğlu ile gerçekleştirdi.

"Herkes işini yaparsa kopya biter"

Defile sonrası soruları yanıtlayan Kerimoğlu, "Çok güzel hazırlandık, tasarımcıların Fashion Week'lere odaklanmasını istiyorum, turizm sektörü için gelenler gerçekten çok güzel yatırım yapıyorlar. Defilede görüp ticarete döndürüyorlar" diyerek organizasyonun ülke ekonomisine katkısı olduğunu anlattı. Birçok ünlünün tasarımcısı olan ve aynı zamanda bir çok defile de düzenleyen Kerimoğlu, "Havalar ısınıyor, çiçekleri sevdim. Biraz daha fresh ve renkli şeyler olmasını istedim. Piyasaya girdiğimden beri hiç bir zaman kimsenin etkisiyle ilerlemiyorum, hepsi kendime öz tasarımlar" dedi. Geçtiğimiz günlerde atölyesinde bilindik bir modacının tasarımlarını çalma girişi hakkında konuşan Kerimoğlu, "Piyasada bilinen birisi, personelini gönderiyor. Bütün ürünlerimin fotoğrafını çekiyorlar, bende yanıma çağırdım ve asistanı da tam telefonu elimdeyken aradı. Ben de gördüm kim olduğunu, avukatlarımız aracılığı ile şu an gereken yapılıyor. Moda camiasında beni kötüleyen çok var, ama bu yapılmamalı. Herkes işini gerektiği gibi yapmalı" diyerek de bir sitemde bulundu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI