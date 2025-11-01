ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, Antalya'nın, tarihi, doğası, kültürü ve insanıyla ülkenin dünyaya açılan en güçlü vitrini, medeniyetler mirasının Akdeniz'deki en kıymetli durağı olduğunu söyledi.

Festivalin finalini Antalya'da gerçekleştirdiklerini anlatan Alpaslan, 'Beş yıl önce bir şehirde başlayan yolculuğumuz, bugün 7 bölgede 20 şehre ulaşan büyük bir kültür sanat seferberliğine dönüştü.' dedi.

Alpaslan, amaçlarının kültür sanatla bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla şehirlerin kimliğini güçlendirmek, geleneksel ve çağdaş sanatın tüm renklerini toplumun her kesimiyle buluşturmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'yi dünya kültür sahnesinde hak ettiği noktaya taşımak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Alpaslan,' Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamı, çeşitliliği ve katılımcı sayısıyla sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük kültür sanat festivallerinden biri haline gelmiştir. Geldiği bu noktada, festivalimiz Avrupa'nın en prestijli kültür organizasyonları arasında yer almış ve Avrupa Festivaller Birliğine kabul edilmiştir.' diye konuştu.

Alpaslan, Adana'da başlayan yolculuğun, ülkenin 7 bölgesindeki 20 şehirde, binden fazla mekanda, binlerce etkinlikte on binlerce sanatçının milyonlarca sanatseverle buluşturarak rekorlar kırıldığını ifade etti.

Her yaşa, her kesime, her ilgi alanına dokunan etkinliklerle kültürü geniş bir satha yaymaya, kültüre ve sanata erişimi Türkiye'nin her köşesinde güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Alpaslan, 'Önümüzdeki yıl bu coşku, siz sanatseverlerimizden aldığımız güç ve ilhamla 26 şehri kapsayarak daha da büyüyecek, gelişecek ve çeşitlenecek.' şeklinde konuştu.

67 farklı noktada etkinlikler olacak

Alpaslan, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin 9 gün boyunca 67 farklı noktada, 517 etkinlikle şehri bir kez daha Akdeniz'in kültür ve sanat başkenti haline getireceğini söyledi.

Patara'dan Perge'ye, Kaleiçi'nden Aspendos'a her köşesinde tarih, kültür, sanat ve yaşanmışlık barındıran Antalya'nın dokuz gün boyunca kültür ve sanatla anılacağını belirten Alpaslan, etkinliklerde Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı misafirlere de farklı deneyimler sunulacağını anlattı.

Alpaslan, festivalin, etkinliklerin yanı sıra şehirlere ekonomik hareketlilik kazandıran, yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturarak kültürel etkileşimi arttıran, sanatçılara yeni alanlar açan, sahip olunan eşsiz somut ve somut olmayan kültürel mirası dünyaya tanıtan büyük bir markalaşma projesi olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Alpaslan, 'Bu ülkenin bu büyük milletin önünde durmaya, Türkiye Yüzyılının gerçekleşmesine kimsenin gücü yetmeyecek. Hiç durmadan bu ülkenin büyümesi ve her alanda rakipsiz olması için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.' dedi.

Özellikle çocukları ve gençleri de sanat şölenine ortak olmaya davet eden Alpaslan, Türkiye'nin turizmde rekorlar kırmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Antalya Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ile ressam Raşit Altun'un 'Sır' isimli sergisini gezdi.

Festival, 9 Kasım'da sona erecek.

Muhabir: Ayşe Yıldız,Rabia Sapmaz