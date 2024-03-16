5. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.
31. dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih'in çaprazdan şutunda kaleci topu kurtardı.
37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.
38. dakikada topun başına geçen Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ağırladığı Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.