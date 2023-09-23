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Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

85. Yılport Samsunspor ceza sahasındaki karambolün ardından topu önünde bulan Van de Streek'in bekletmeden vuruşunda, top kaleci Szumski'de kaldı.

İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

45. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Van de Streek'in sert vuruşunda, top kale direğine çarptıktan sonra auta çıktı.

33. dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Saric'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

18. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Adem Buksa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Jehezkel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin eliyle müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.

8. dakikada Zeki Yavru'nun uzun pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

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