ANKARA (AA) - Yonhap'ın haberine göre, APEC, dünya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan 21 APEC üyesini bir araya getiren iki günlük zirvenin tamamlanmasının ardından Gyeongju Deklarasyonu'nu kabul etti.

25 maddelik ortak bildiride, zirvenin 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek' teması altında 'bağlantı, yenilik ve refah' aracılığıyla ortak hedeflerin ilerletildiği belirtildi.

Güçlü ticaret ve yatırımların Asya-Pasifik bölgesinin büyümesi ve refahı için hayati önem taşıdığı kabul edilen bildiride, liderlerin ekonomik işbirliğini derinleştirmekteki kararlılığı kaydedildi.

Bildiride, zirve sonunda ticaret ve yatırımların herkese fayda sağlayacak şekilde ilerlemesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı aktarılırken, 'Herkes için dayanıklılığı ve faydaları teşvik eden bir ticaret ve yatırım ortamının önemini kabul ediyoruz.' ifadesi kullanıldı.

Liderler, bildirinin yanı sıra yapay zeka girişimi ve demografik değişikliklere yanıt verme konusunda iki ayrı belgeyi de kabul etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, APEC zirvesinin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nda barışı teşvik etmek için askeri gerilimi azaltmak ve Kuzey Kore ile güven inşa etmek için önleyici tedbirler almaya devam edeceğini söyledi.

Güney Kore'nin diyalog yoluyla sorunları çözme ilkesine bağlı kalacağını belirten Lee, ülkesinin 'barış içinde bir arada yaşama ve ortak refah yoluyla Kore Yarımadası'nda yeni bir sayfa' açmayı hedeflediğini kaydetti.

Lee, Kuzey Kore'nin faaliyetlerini 'değişim sürecinde doğal olarak ortaya çıkan bir ifade' olarak yorumlarken, 'Kuzey Kore'nin söylemlerinin şiddeti geçmişe kıyasla önemli ölçüde azaldı.' ifadesini kullandı.

Barışın Asya-Pasifik bölgesinde sürdürülebilir bir geleceğin temel dayanağı olduğunu vurgulayan Lee, APEC üyelerinin ülkesinin barışı teşvik etme çabalarına destek vermesi çağrısında bulundu.

