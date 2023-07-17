İlkokuldan mezun olduktan sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 1974'te 12 yaşında bir terzinin yanında çıraklığa başlayan Cüce, 1984'te kendi dükkanını açtı.

O günden bu yana mesleğini aynı yerde sürdüren Celal Cüce, her gün Yüzevler Mahallesi'ndeki dükkanını erkenden açıp işe koyuluyor.

Mesleğini ilk günkü gibi severek sürdüren 4 çocuk babası Cüce, sağlığı elverdiği sürece dükkanını açık tutmaya devam etmeyi planlıyor.

Celal Cüce, ilkokuldan sonra 1 yıl köyde kaldığını, bir arkadaşının vesilesiyle terzinin yanına çırak olarak girdiğini söyledi.

Ardından kalfa, sonra da usta olduğunu belirten Celal Cüce, "1982'de askere gittim. Askerden geldim, 5-6 ay bir arkadaşın yanında çalıştım. Daha sonra kendi iş yerimi açtım. O günden bugüne kadar mesleğimi icra ediyorum." dedi.

Artık usta yanında yetişen çırak bulunmadığını dile getiren Cüce, "Bizim gibi çekirdekten, usta yanında yetişen terzi artık pek yok. Bizden sonra kaliteli bir meslek sahibi olacak kişi yok kadar. Mesleki eğitimler, çıraklık eğitimi var ama orada yetişenler bizim gibi değil. Mesleğimi seviyorum, severek yapıyorum. Bürokrat kesimlerine, hatta valilerimize, belediye başkanlarımıza bugüne kadar hizmet etmeye çalıştım." ifadesini kullandı.

Ceket, pantolon gibi kişiye özel üretim yaptığını anlatan Cüce, "Dükkana geleni geri çevirmem, paça da yaparım, elbise de dikerim. Bir ceketin yapımı yaklaşık 1 hafta sürüyor. Mesleğimi bundan sonra da yapabildiğim kadar yapacağım." diye konuştu.

AA