İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Martin Odegaard, kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

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Odegaard ise yaptığı açıklamada, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim." ifadesini kullandı.

AA