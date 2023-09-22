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Odegaard ise yaptığı açıklamada, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim." ifadesini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Martin Odegaard , kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

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