İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Martin Odegaard, kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
Odegaard ise yaptığı açıklamada, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim." ifadesini kullandı.
AA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Martin Odegaard, kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
Odegaard ise yaptığı açıklamada, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim." ifadesini kullandı.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P