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Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon

ADANA'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Haziran 2021 Cuma 11:09
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Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kentte bir çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye olduğu öne sürülen kişileri de tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSuçörgütOperasyonPolis
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