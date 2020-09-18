Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu: 23 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kent merkezinde kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ticareti yapma, yalan beyan, suç üstlendirme, tehdit, baskı, cebir kullanarak haksız kazanç temin etme, uyuşturucu madde ticareti yapma, korku, panik ve sindirme yöntemleri ile vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmak gibi suçları işlediği öne sürülen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye 25 kişinin adresini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama emri çıkarmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. 35 adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler de destek verdi. Özel Harekat timlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişiyi gözaltına aldı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde arama yapan ekipler, 4 adet AK-47 Kalaşnikof otomatik piyade tüfeği, 17 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 363 çeşitli çapta ve markada tabanca mermisi, 8 adet AK-47 şarjörü, 171 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 1 av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 3 sahte kimlik, 79.71 gram eroin, 0.4 gram kokain, 720.5 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 5.46 gram esrar, 51.2 gram skunk maddeleri ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 23 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.