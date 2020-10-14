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Ankara'da, 'sahte site' üzerinden göçmen dolandırıcılığına 36 gözaltı

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinin sahtesini açarak göçmenleri ikamet, oturum ve göç işlemlerini yapma vaadiyle dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:15
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Ankara'da, 'sahte site' üzerinden göçmen dolandırıcılığına 36 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı sanal devriye ekipleri, Türkiye'deki göçmenlerin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet adresine benzeyen sahte site üzerinden dolandırıldığını tespit etti. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 36 şüpheli, ekipler tarafından takibe alındı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, ikamet, oturum ve göç işlemlerini gerçekleştirme vaadiyle göçmenleri sahte site üzerinden dolandırdığı belirlenen 36 kişi, 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

3 MİLYON TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda delil niteliğindeki belgelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden M.C'nin evinde yapılan aramada, bir odada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı da belirlendi. M.C'nin, kurduğu özel düzenek ile skunk maddesi ürettiği saptandı. Şüphelilerin ayrıca kendilerine kurumsal imaj vermek için '0 850' numaralı hatlardan mağdurlara ulaştıkları saptandı. Bu yöntem ile yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilerin, yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSahte SiteDolandırıcıVurgun
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