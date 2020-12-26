Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192
Proje Teknik Elemanı Alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
100 Adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecektir
100 Adet S plaka...
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek

Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

ANKARA'da vatandaşlara faizle para verip, ödeme yapamayanları tehdit ederek zorla tahsilat yaptığı belirlenen 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 10:57
0 Okunma
Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlara faiz karşılığı para veren ve daha sonra parayı tahsil etmek için mağdurları tehdit ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tefecilik yapan suç örgütü liderinin H.A. olduğu ve yasal zeminde iş yapıyor gibi görünmek için otomotiv ve kafe sektöründe faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri ve çocuklarının 5 dönüm arazi üzerine kurulu villada yaşadıkları, banka hesaplarında milyonlarca TL'lik para trafiği bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in talimatıyla şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile birlikte 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 oto galeri, kafe ve ikametlerde yapılan aramada; mağdurlara ait senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları senet ve çekleri 3'üncü kişiler üzerinden icraya verdikleri ve bu yöntemle kendi kimlik bilgilerini ön plana çıkarmadıkları belirlendi. Operasyonda ayrıca bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı kullandıkları tespit edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTefeciOperasyonPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı silah ticareti operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı silah ticareti operasyonu
Esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans