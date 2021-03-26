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Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı

ANKARA'da, 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdığı erkekleri gasp eden çete çökertildi. Ankara merkezli 3 ilde yaklaşık 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mart 2021 Cuma 09:26
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Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların cinsel ilişkiye girme vaadiyle tuzağa düşürdüğü erkekleri tehdit ederek gasp eden çeteyi takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çete üyeleri, 6 ay boyunca takip edildi. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu çete üyelerinin kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları erkekleri tuzağa düşürmek için kullandığı belirlendi. Kadınların, özellikle sosyal medyada tanıştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde buluştuğu, daha sonra aynı adrese gelen çete üyelerinin tuzağa düşen erkekleri silah zoru ile tehdit edip, darbederek paralarını gasp ettiği tespit edildi. Nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı.

115 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı araştırmalar sonunda kimlik ve adresleri belirlenen 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 300 polisin katılımı ile Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında 'yarasa kız' adı verilen kadınların da bulunduğu 115 kişi gözaltına alındı. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Iğdır ve Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler de Ankara'ya gönderildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda kesici delici alet ile cep telefonları ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraçeteYarasa KızOperasyonPolisörgütGasp
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