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Aydın'da 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan kişilere yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:05
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Aydın'da 'kaçak tütün' operasyonu: 2 gözaltı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerinin satıldığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheliye ait 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 49 bin 200 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 2 bin 700 adet bandrolsüz boş makaron, 130 kilogram kaçak tütün, 10 bin adet sigara filtre süngeri, 5 bin 550 adet sigara sarma kağıdı ile 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınNazilliKaçakTütün
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