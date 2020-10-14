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Bursa'da 500 polisle şafak operasyonu 

BURSA’da 500 polisle silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların olduğu belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:24
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Bursa'da 500 polisle şafak operasyonu 

Bursa Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda kentte çok sayıda adreste kaçak silah ticareti yapıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli kişileri ve adresleri teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen adreslere operasyon başlatan ekipler sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel hareket ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı. Baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların da olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSilahOperasyon
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