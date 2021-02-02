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Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde şafak operasyonu düzenledi. Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bazı şüphelilerin polis baskınına karşı evlerine güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Şubat 2021 Salı 09:52
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Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir ile Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli operasyona, Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 600 polis katıldı. Önceden tespit edilen adreslerin kapıları, koçbaşı ile kırılarak girildi.

Evlerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren para ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda şüphelilerin, evlerine kurdukları güvenlik kamera sistemleri ile olası polis baskınına karşı önlem aldıkları dikkat çekti.

Operasyon devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaPolisNarkotikUyuşturucuOperasyon
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