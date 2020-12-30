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Çeşme'de uyuşturucu operasyonu 

İZMİR’in Çeşme ilçesinde, yılbaşı öncesi uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 34 kök ile 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçen Hint kenevirleri imha edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 10:00
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Çeşme'de uyuşturucu operasyonu 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu satışının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Çeşme ilçesindeki bir adreste uyuşturucu madde üretimi ve satışı gerçekleştirildiği bilgisini aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Alaçatı Mahallesi’nde bulunan adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre izlenen adreste, uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edildi. Savcılık kararı ile eve operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 34 kök ve 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çeşmeUyuşturucuOperasyonPolisNarkotik
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