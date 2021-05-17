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Daha önce 3 kez mühürlenen eğlence mekanına baskın

KONYA’da polisin alkollü bir eğlence mekanına yaptığı baskında 45 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlalden 283 bin 500 lira para cezası uygulandı. İş yerinin daha önce 3 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:36
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Daha önce 3 kez mühürlenen eğlence mekanına baskın

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken alkollü bir eğlence mekanının açık olduğunu fark edip iş yerine operasyon düzenledi. Daha önce 3 kez mühürlendiği belirlenen iş yerinde bulunan 45 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ ve ‘sosyal mesafeyi ihlal' suçlarından 283 bin 500 lira para cezası uygulandı. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 

İş yeri sorumlusu Ethem C. hakkında, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKoronavirüsPandemiEğlenceMekanPolisCeza
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