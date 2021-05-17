Daha önce 3 kez mühürlenen eğlence mekanına baskın

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken alkollü bir eğlence mekanının açık olduğunu fark edip iş yerine operasyon düzenledi. Daha önce 3 kez mühürlendiği belirlenen iş yerinde bulunan 45 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlaması’ ve ‘sosyal mesafeyi ihlal' suçlarından 283 bin 500 lira para cezası uygulandı. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İş yeri sorumlusu Ethem C. hakkında, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.