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Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

BURSA'da, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2021 Cuma 09:57
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Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözeğlence düzenledi. Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferPolisBaskınYılbaşıEğlenceDansözParti
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