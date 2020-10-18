ESENYURT'TA UYUŞTURUCUYU TOPRAĞA GÖMMEK İSTERKEN YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacıyla Dereyolu Caddesi üzerinde çalışma yaptı. Polis, şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak motosikletli şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Uzun bir süre yaşanan kovalamaca sonunda şüpheli, boş bir arazide tespit edildi. Elinde bulunan uyuşturucu maddeyi toprağın altına saklamaya çalışan şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinden 43 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalarda bir metruk bina içersinde 2 kişiyi daha yakaladı. Metruk binada yakalanan kişilerin üzerinde de satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde çıktı. "Torbacı" diye tabir edilen 3 sokak satıcısı ele geçirilen maddelerle birlikte gözaltına alındı.