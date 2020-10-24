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Gaziantep'te, 16 olayın 9 şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, son 2 haftada kapkaç ve dolandırıcılık gibi 16 ayrı suça karışan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 18 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 10:41
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Gaziantep'te, 16 olayın 9 şüphelisi tutuklandı

Kentte 9 -22 Ekim tarihleri arasında 6 kişi kapkaç, 5 kişi dolandırıcılık, 5 kişi de benzer nedenlerle polise şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda polis, 16 ayrı olaya karışan 18 kişinin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepSuçSuçlu
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